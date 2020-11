Investitorii internaționali, cu ochii pe alegerile americane. Rezultatul incert creează nesiguranță pe piețele internaționale Investitorii internaționali, cu ochii pe alegerile americane. Rezultatul incert creeaza nesiguranța pe piețele internaționale Investitorii mondiali din Asia continua sa mizeze pe revenirea economiei chineze si amana orice schimbare majora a portofoliilor in conditiile in care rezultatele preliminare privind alegerile din SUA nu arata un castigator clar. "Nu cred că cineva va cumpăra ceva dacă rezultatul este incert. Dacă începi să îţi poziţionezi portofoliul spre un anumit rezultat, este posibil ca portofoliul tău să fie într-o poziţie… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Investitorii mondiali din Asia continua sa mizeze pe revenirea economiei chineze si amana orice schimbare majora a portofoliilor in conditiile in care rezultatele preliminare privind alegerile din SUA nu arata un castigator clar, transmite Reuters."Nu cred ca cineva va cumpara ceva daca rezultatul…

- Nu va lasați înselati de interesul rețelelor de știri fata de alegerile prezidențiale din SUA. Rezultatul alegerilor prezidențiale americane, victoria lui Donald Trump sau a lui Joe Biden, nu va produce schimbari radicale în viața de zi cu zi a cetațenilor din Orientul Mijlociu și Mediterana…

- Daca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, ar încerca sa fie reales într-o tara din Uniunea Europeana, nu ar avea aproape nicio sansa, arata un sondaj publicat miercuri de cercetatori din Germania, scrie Agerpres.Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, ar întruni…

- Familia Biden se afla in centrul unui scandal legat de bani pe care fiul candidatului democrat la presedintia SUA i-ar fi luat din Ucraina, traficand influenta tatalui sau. Mare parte din presa americana incearca sa ingroape povestea, insa liderii republicani anunta ca reteaua de coruptiei a familiei…

- Avocatul lui Donald Trump, Rudy Giuliani, acuza ca un clip din noul film Borat, in care apare cu mainile in pantaloni, este o facatura, un lucru ”complet fabricat”, scrie BBC. ”Imi strangeam camașa dupa ce am scos microfonul”, s-a aparat pe Tweeter fostul primar din News York. Scena cu pricina se refera…

- Desi se pozitioneaza ca un adevarat adversar al Beijingului, Donald Trump dispune de un cont bancar în China potrivit mai multor informatii din „New York Times” - relateaza Le Temps, citat de Rador.Donald Trump poseda un cont bancar în China, scrie ziarul american „New…

- Casa Alba a cerut in ultimele zile acordul Congresului pentru trei vanzari de armament avansat catre Taiwan, au declarat luni trei surse apropiate situatiei, transmite Reuters.Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot pentru partide la alegerile parlamentare Aceasta actiune, inainte…

- Un rezultat contestat al alegerilor prezidențiale de pe 3 noiembrie din SUA și riscul unui conflict civil generat de incertitudine ridica semne de intrebare cu privire la rolul Congresului, al instanțelor și chiar al Armatei in acest proces. Ambele tabere politice se pregatesc acum pentru acest scenariu,…