Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin a depașit joi prețul de 38.000 de dolari, ajutând piața criptomonedelor sa treaca de pragul de un trilion de dolari pentru prima data, relateaza CNBC.Moneda digitala a stabilit un nou record de 38.080 de dolari la primele ore ale dimineții, o creștere de 7% fața de ziua anterioara,…

- Bitcoin a crescut miercuri la un nou maxim istoric, peste 35.000 de dolari, in condițiile unor tranzacții masive, relateaza CNBC potrivit Mediafax. Prețul bitcoin a crescut la peste 35.000 de dolari, potrivit datelor Coin Metrics. Creșterea prețurilor a venit la doar cateva zile dupa o scadere…

- Cripto-moneda Bitcoin si-a continuat miercuri aprecierea, atingand o valoare record de 28.599,99 dolari, ceea ce inseamna o apreciere de 295% pe parcursul acestui an, pe fondul interesului crescut din partea marilor investitori, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Corpul de Control al prim-ministrului…

- Dupa ce expertii au afirmat, o lunga perioada de timp, ca moneda virtuala Bitcoin nu are nici o sansa sa treaca de 20.000 de dolari pe unitate, zilele trecute a depasit chiar 24.000 de dolari. Acum, traderii si alti specialisti din domeniu se asteapta ca Bitcoin sa ramana o buna perioada deasupra…

- Autoritatea de reglementare a medicamentelor din Marea Britanie (MHRA) i-a avertizat pe cetatenii cu un istoric semnificativ de alergii sa evite vaccinul dezvoltat de Pfizer si BioNTech impotriva Covid-19, dupa ce doi britanici au raportat efecte secundare in prima zi a campaniei de

- Ugur Sahin, 55 de ani, co-fondator al companiei farmaceutice BioNTech, care a dezvoltat impreuna cu Pfizer vaccinul impotriva noului coronavirus, a ajuns printre cei mai bogati 500 de oameni din lume, cu o avere estimata la 5,1 miliade de dolari, informeaza Mediafax.Ugur Sahin, unul din parintii vaccinului…

- Cercetatorii ieseni consultati de „Ziarul de Iasi" sustin ca problema transportului vaccinului anti-COVID-19, produs de BioNTech si Pfizer, nu ar trebui sa fie una atat de stringenta, fiindca majoritatea laboratoarelor de cercetare din tara ar trebui sa aiba posibilitatea de a stoca la temperaturi de…

- Bitcoin a atins, marti, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, criptomoneda fiind perceputa ca o protectie fata de inflatie, in timp ce investitorii se asteapta ca aceasta sa fie accceptata pe scara to mai larga, transmite Reuters. Pretul bitcoin, cea mai importanta criptomoneda in functie…