Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre NATO vor ajuta Republica Moldova in fața unei eventuale agresiuni rusești, chiar daca astazi sunt șanse foarte mici ca Rusia sa ajunga sa faca joncțiunea Odesa-Transnistria, a declarat secretarul general adjunct al Alianței Atlanticului de Nord, Mircea Geona, intr-un interviu pentru …

- Dupa prabusirea cauzata de COVID din 2020 si un euforic 2021 - "revenirea pe scara larga", am avut un 2022 destul de turbulent, in care temerile fata de inflatie au impins preturile actiunilor in jos, iar razboiul din Ucraina a generat volatilitate pe pietele energetice, arata o analiza a brokerului…

- Liderii din Europa și chiar SUA au acuzat Moscova pentru exploziile care au lovit conductele submarine de gaze naturale. Dar unii oficiali occidentali se indoiesc acum ca Kremlinul a fost responsabil, scrie Washington Post.La sfarșitul lunii septembrie, mai multe explozii au avariat grav conductele…

- Liderii celor 27 de tari membre ale UE au anuntat joi ca au aprobat transpunerea in dreptul european a impozitului minim de 15% pe profiturile multinationalelor, dupa ridicarea blocajelor maghiar si polonez, scrie AFP. Intrarea in vigoare a masurii in Europa este prevazuta pentru 31 decembrie 2023.…

- Liderii au fost blocati pe mai multe fronturi la summitul de la Bruxelles, la sfarsitul unui an tumultuos in care UE a strans randurile pentru a sprijini Ucraina dupa invazia Rusiei, dar de multe ori s-a chinuit sa convina asupra presiunii care trebuie exercitata asupra Moscovei. Diplomatii au spus…

- Polonia a renuntat la obiectiile sale asupra unei taxe minime pentru multinationale la summitul UE de joi, deblocand intregul pachet de acorduri legate care includea un ajutor financiar pentru Ucraina de 18 miliarde de euro in 2023, au declarat diplomati citati de Reuters si AFP. Mai multi diplomati…

- Europa trece prin momente grele, ca urmare a razboiului declanșat in Ucraina. In special partea de est a continentului este cea mai afectata. Cu toate astea, conform informațiilor, are loc in aceste zile un val de demisii in masa in Armata Romana, dupa izbucnirea razboiului din Ucraina. In același timp,…

- Investitorii imobiliari din Europa sunt pesimiști in ceea ce privește evoluția sectorului in 2023 și estimeaza ca prețurile ridicate ale energiei și o recesiune vor duce la scaderea gradului de ocupare și a chiriilor, chiar și in sectoarele anterior solide, și implicit la reducerea profiturilor și a…