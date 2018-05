Investitorii francezi spun ca Pilonul II ar trebui dezvoltat, nu suspendat: E singurul care ofera garantia absoluta

Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Franceza din Romania (CCIFER) sustine ca este necesara dezvoltarea sau cel putin mentinerea la nivelul actual al sistemului de pensii private, pentru ca in 2040 Pilonul I poate sustine doar 25% din salariul mediu brut pe economie.

- Pilonul II de pensii reprezinta singura forma reala de economisire care ofera garantia absoluta asupra propriilor contributii, in conditiile in care acesta a inregistrat randamente investitionale pozitive de la lansarea sa, din 2008, precizeaza Camera de Comert, Industrie si Agricultura Franceza din…

- Evolutiile demografice pe termen mediu indica faptul ca, in urmatorii 15 ani, fiecare angajat din Romania va ajunge sa sustina aproximativ 2.5 pensionari. Mai mult, Expert Forum estimeaza ca la orizontul 2040, Pilonul I va acoperi doar 25% din salariul...

- Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) și Asociația Naționala a Exportatorilor și Importatorilor din Romania (ANEIR) au organizat, in Aula Carol I din sediul istoric al Camerei bucureștene, o intalnire de lucru a mediului de afaceri cu Ministrul Finanțelor Publice, Eugen-Orlando…

- Elevii interesati de activitatea fabricii de tapiterie auto ADIENT Trim Ploiesti sunt asteptati pe 23 si 24 aprilie, intre orele 9.00 si 18.00, la Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” In zilele de 23 si 24 aprilie, Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” din Ploiesti gazduieste Caravana meseriilor, organizata…

- Interviu cu presedintele CCIB, Sorin Dimitriu Sorin Dimitriu, presedintele CCIMB. Foto: facebook.com/CCIBucuresti Astazi, Camera de Comert si Industrie Bucuresti(CCIB) organizeaza un eveniment dedicat prezentarii planurilor sale pentru 2018, an dedicat aniversarii celor 150 de ani activitate a institutiei.…

- Astazi, 8 martie 2018, a avut loc inaugurarea Consulatului onorific din Split, in prezența ministrului roman de externe, a reprezentanților ministerului afacerilor externe și europene al Republicii Croația, a autoritaților centrale croate, a celor din Județul Split - Dalmația, a reprezentanților…

- Camera de Comert si Industrie Prahova va organiza, in data de 5 martie 2018, vizita la Ploiesti a E.S. Dl. Cord MEIER-KLODT, Ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania, care va fi insotit de Dna. Swantje Kortemeyer, Secretar I pe Probleme Economice si Comerciale in cadrul Ambasadei si de Dl.…