- Președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj participanților la Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mari 2018 in care spune ca Statele Unite se angajeaza sa ramana un puternic aliat și partener in aceasta Inițiativa, pe masura ce continua concentrarea asupra

- „Ma astept la cresteri pozitive ale activelor fondurilor mutuale dupa doi ani dificili, sa testam din nou zona de 5 miliarde. Contextul economic este incert pentru ca avem foarte multe declaratii fara suport.“

- Pentru a evita aglomerația cauzata de inceperea anului școlar 2018-2019, Regia Autonoma de Transport in Comun Constanța va așteapta sa va procurați din timp abonamentele cu reducere de 50% pentru elevi, studenți, cadre didactice și nedidactice cu domiciliul in municipiul Constanța sau incadrate in unitațile…

- Ministerul Finantelor a anuntat ca, din 10 septembrie, companiile pot depune cereri de finantare prin schema de ajutor de stat 807/2014. „Cererile de acord pentru finantare, insotite de documentele...

- Presedintele Consiliului Judetean Tulcea, Horia Teodorescu, a participat luni, 20 august 2018, alaturi de vicepresedintii Dumitru Mergeani si Petre Badea, la conferinta de lansare a proiectului "Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Niculitel si Turda Sarichioi", cofinantat din…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii a vizitat astazi gara auto din Basarabeasca, care a fost deschisa recent. Urmare a indicațiilor date de Chiril Gaburici la mijlocul lunii mai, de a crea condiții corespunzatoare calatorilor, a fost identificat spațiul necesar pentru amenajarea

- Peste 40 de companii listate la BVB ofera acționarilor dividende in valoare totala de 7,23 miliarde de lei, echivalentul a peste 1,55 miliarde de euro Din randul primelor 20 de companii in funcție de valoarea totala a dividendelor acordate, 6 au oferit un randament al dividendului de doua cifre Indicele…

- Extractia gazelor din Marea Neagra ar putea tripla nivelul redeventelor curente primite de statul roman, generand incasari suplimentare de 230 de milioane de euro pe an, se arata intr-o prezentare interactiva postata pe site-ul Asociatiei Romane a Concesionarilor Offshore din Marea Neagra (RBSTA).…