Investitorii deschid șampania: recompense de 28 de milioane euro de la băncile europene Cele mai importante banci din Europa – inclusiv BNP Paribas și UniCredit – planuiesc sa acorde recompense record investitorilor in lunile urmatoare – o incercare de a sustine pretul actiunilor lor pe fondul incertitudinilor cu privire la evolutia cifrei de afaceri si perspectivele economice. Noua dintre cele mai mari banci din zona euro urmeaza sa […] The post Investitorii deschid șampania: recompense de 28 de milioane euro de la bancile europene first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

