- Conform raportului de control pe 2019 al Curtii de Conturi, fostul Guvern Viorica Dancila a folosit 73 din banii din Fondul de rezerva bugetara contrar scopului prevazut de lege.Curtea de Conturi a concluzionat ca a fost ignorata esenta modului de functionare a rezervei financiare pentru urgente. Referitor…

- Rusia nu crede ca este posibil ca vaccinul rusesc Sputnik V impotriva COVID-19 sa fie livrat in Uniunea Europeana mai devreme de lunile mai sau iunie, relateaza dpa. Kirill Dmitriev, seful Fondului pentru investitii directe din Rusia, a declarat pentru postul de televiziune de stat Rossiya 24 ca…

- Aplicațiile de tranzacționare de acțiuni au cunoscut o amploare imensa in ultima perioada, la fel și Robinhood . Din ce in ce mai multe persoane și-au incercat norocul in astfel de „jocuri”. In iunie anul trecut, Alex Kearns, in varsta de 20 de ani, a murit prin sinucidere, iar vina a picat pe aplicația…

- CEO-ul Tesla și SpaceX Elon Musk a anunțat marți ca renunța la Twitter „pentru o vreme”, dupa ce postarile sale de pe rețeaua sociala au contribuit la alimentarea unei frenezii bursiere care a dus la creșterea vertiginoasa a acțiunilor unor companii, relateaza AFP și Barrons. „Fara…

- S-au coordonat online și au cumparat titluri la societați aflate in dificultate, ceea ce a dus la creșterea prețului acțiunilor. Scopul mobilizarii micilor investitori: cauzarea unor pierderi uriașe fondurilor speculative care pariasera impotriva respectivelor societați. Spectaculoasa acțiune a fost…

- Eurodeputatul Crstian Bușoi, președintele Comisiei pentru Industrie din PE, anunța fonduri de 40 de milioane de euro destinate cercetarii in domeniul oțelului și carbunelui pentru a ajuta tranziția pentru o economie verde. „40 de milioane euro destinate universtaților, centrelor de cercetare…

- Euro, dolarul australian si cel neo-zeelandez au atins miercuri maxime ale ultimilor peste doi ani fata de dolarul american, investitorii anticipand ca autoritatile din Statele Unite vor lua noi masuri de sustinere a economiei, pozitionandu-se pentru volumul scazut al tranzactiilor de la sfarsitul…

- Congresul american a ajuns duminica la un acord privind un pachet de ajutor in valoare de 900 de miliarde de dolari, menit sa stimuleze sistemul american de ingrijire a sanatații și economia afectata de pandemie, relaateaza CNBC potrivit Agerpres. Liderii Congresului au anunțat un acord asupra…