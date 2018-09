Investitorii care nu si-au luat concediu vara au castigat 8% pe bursa

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, a renuntat la incercarea de a retrage producatorul de automobile electrice de la bursa prin intermediul unui acord de 72 de miliarde de dolari, abandonand ideea care a socat investitorii si a atras atentia autoritatilor de reglementare. Decizia de a…

- Capitalizarea Wirecard a depasit pentru prima data capitalizarea Deutsche Bank la Bursa de la Frankfurt, acesta fiind rezultatul unei cresteri de 84-, in ultimul an. Ca urmare a acestei evolutii, actiunile fintech-ului care are sediul la Munchen vor fi incluse in DAX, indicele principal al Bursei germane,…

- Seful Tesla, Elon Musk, a scris pe Twitter ca banca Goldman Sachs si fondul de investitii Silver Lake acorda consultanta financiara pentru planul sau de a retrage constructorul de bursa, potrivit Reuters. Anuntul sau initial, privind retragerea de pe...

- Actiunile companiei Facebook au scazut cu peste 20% miercuri, dupa ce compania a anuntat rezultatele trimestriale iar investitorii si-au aratat nemultumirea fata de evolutia numarului de utilizatori, potrivit MarketWatch.

- Actiunile celor mai mari producatori de gaze din tara noastra, Romgaz si OMV Petrom, au inregistrat o scadere remarcabila joi. Aceasta ieftinire brusca a actiunilor a fost cauzata de faptul ca Ministerul Finantelor a anuntat ca urmeaza sa limiteze pretul gazelor din productie interna la 55 lei/MWh.…

- Investitorii de pe burse reactioneaza la intentia Ministerului Finantelor de a plafona pretul gazelor la 55 lei/MWh pana in 2021. Actiunile celor mai mari producatori din Romania scad semnificativ pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

- Agentia Propritati Publice din cadrul Guvernului a cumparat doua pachete de actiuni ale Moldova Agroindbank in cadrul a doua tranzactii la Bursa de Valori a Moldovei. Valoarea totala a tranzactiei este de 450,03 milioane lei. Ulterior, Agentia va expune la vanzare pe piata reglementata, prin licitatie…

- Six, compania care detine si opereaza Bursa din Elvetia, a anuntat astazi ca intentioneaza sa-si lanseze propria platforma de tranzactionare pentru criptomonede complet reglementata, aratand un interes institutional din ce in ce mai mare fata de piata criptomonedelor in ciuda scaderilor de preturi,…