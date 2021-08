Investitorii americani înclină să cumpere criptomonede cu cardul de credit (studiu) Pe masura ce ecosistemul criptografic continua sa se maturizeze și sa devina dominant, un nou studiu al milenialilor a aratat o schimbare a sentimentului investitorilor și a obiceiurilor lor de cheltuieli. Anchetand 1.000 de investitori americani in criptografie, GamblersPick a descoperit ca un milenial mediu deține astazi puțin peste 1.800 de dolari in criptare. Sondajul arata ca 25% dintre respondenți au cumparat cripto folosind carduri de credit in loc de moneda fiduciara și au imprumutat aproape 500 de dolari de la banci și familii pentru a-și alcatui portofoliul existent.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

