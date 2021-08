Emisiile rezultate din productia otelului reprezinta 9% din totalul emisiilor de acest tip la nivel mondial si trebuie sa scada cu 29% pana in 2030 si cu 91% pana in 2050 pentru a respecta scenariul cu emisii zero prezentat in luna mai de Agentia Internationala pentru Energie (AIE), a aratat Grupul Investitorilor Institutionali pentru Schimbarile Climatice (IIGCC). IIGCC, ca parte a initiativei Climate Action 100+, a afirmat intr-un comunicat ca in timp ce este fezabil din punct de vedere tehnic sa se ajunga la emisii nete zero de gaze cu efect de sera pana la jumatatea secolului, industria otelului…