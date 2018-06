Stiri pe aceeasi tema

- Infromatiile prezentate in exclusivitate de "Ziarul de Iasi" legate de colaborarea dintre CSM Politehnica Iasi si omul de afaceri Horia Sabo s-au concretizat. Consiliul Director al clubului a anuntat aseara ca gruparea ieseana a semnat un contract de asociere cu Sabo, durata acordului fiind de cinci…

- Odata cu noul sezon care va incepe din toamna, “Vocea Romaniei“ a anunțat schimbari majore. Reprezentanții ProTV au facut anunțul oficial pe pagina de Facebook a emisiunii: ”Antrenori noi. Scaune personalizate. Cine crezi ca va fi primul la butoane?” Sezonul 8 al show-ului „Vocea Romaniei“ revine in…

- FCSB a suferit o infrangere care ar putea cantari decisiv in economia titlul in acest an in Liga I. Plecați cu prima șansa la victorie in fața unei formații care nu reușise sa obținaa nicio victorie ina ceasra ediție a play-off-ulyui Ligii I, „roș-albaștrii” au cedat partida din Copou cu CSM Poli Iași…

- Conducerea clubului CSM Poli Iasi e in priza in aceasta perioada, fiind in fata celei mai importante afaceri din ultimii ani. Kamer Qaka este cel mai pretios fotbalist din Copou, iar albanezul va fi nevoit sa gestioneze, luni seara, o situatie delicata. Mijlocasul va evolua impotriva…

- FCSB are șansa de a reveni astazi pe primul loc in play-off-ul Ligii I. Echipa prgatita de Nicolae Dica are prima șansa la victorie in fața formației CSM Poli Iași in meciul din etapa a VIII-a de astazi din Copou de la ora 20:45, meci care va conta pentru etapa a VIII-a play-off-ului Ligii I. […] The…

- CFR Cluj nu a profitat de remiza de la Ovidiu dintre Viitorul și FCSB, scor 2-2 și a ratat șansa de a-i egala pe „roș-albaștri” la puncte inaintea duelului direct de duminica de pe „Național Arena”. Dan Petrescu, antrenorul principal al CFR Cluj l-a scos vinovat pentru rezultatul din Copou cu CSM Poli…

- Ionela Prodan a murit. Spitalul Elias, acolo unde era internata artista, a dat publicitații un comunicat de presa. IOnela Prodan a murit in urma unui stop cardiorespirator iresuscitabil. Artista fusese internata pe 16 martie, in stare grava. Ulterior, a intrat in coma. ”Doamna Ionela Tanase (Prodan)…

- E oficial! De-a lungul anilor, Facebook a colectat istoricul convorbirilor si al mesajelor de pe telefoanele cu Android. Toate astea s-au aflat dupa ce a izbucnit scandalul Cambridge Analytica, care pare sa fi convins utilizatorii aplicatiilor detinute de Facebook sa fie mai atenti cu privire la drepturile…