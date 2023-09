Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile straine directe (FDI) in Germania s-au prabusit pana la 3,5 miliarde de euro in primul semestru al acestui an, de la 34,1 miliarde de euro in perioada similara a anului trecut, arata datele Bancii Centrale a Germaniei (Bundesbank), transmite Reuters.

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au scazut cu peste 13% in primul semestru al acestui an, pana la 3,93 miliarde de euro, comparativ cu 4,533 miliarde euro in perioada ianuarie - iunie 2022, conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei, remis luni AGERPRES."Investitiile…

- Datoria externa totala a crescut cu 14,672 miliarde euro, la sfarsitul lunii iunie, la 159,233 miliarde euro, de la 144,561 miliarde euro la 31 decembrie 2022, arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). ”In perioada ianuarie – iunie 2023, datoria externa totala a crescut cu 14,672 miliarde euro.…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au scazut la 3,861 miliarde euro in primele cinci luni ale anului, comparativ cu 3,884 miliarde euro in perioada ianuarie - mai 2022. De asemenea, in perioada ianuarie - mai 2023, datoria externa totala a crescut cu 12,533 miliarde euro, la 157,094…

