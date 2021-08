Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile straine directe au ajuns la 3,138 miliarde de euro in primele sase luni, comparativ cu 996 milioane euro in perioada similara din 2020, reprezentand o crestere de 215%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romani

- Investitiile straine directe au ajuns la 3,138 de miliarde de euro in primele sase luni, comparativ cu 996 de milioane euro in perioada similara din 2020, reprezentand o crestere de 215%, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei. Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate…

- Investitiile straine directe au ajuns la 3,138 miliarde de euro in primele sase luni, comparativ cu 996 milioane euro in perioada similara din 2020, reprezentand o crestere de 215%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei remise vineri AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor…

- Investitiile straine directe au ajuns la 3,138 miliarde de euro in primele sase luni, comparativ cu 996 milioane euro in perioada similara din 2020, reprezentand o crestere de 215%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei remise vineri AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele sase luni din 2021, cu 53,7%, comparativ cu perioada similara din 2020, la 2.573 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele 2.573 de societati noi…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele sase luni din 2021, cu 53,7%, comparativ cu perioada similara din 2020, la 2.573 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele 2.573 de societati noi aveau…

- Investitiile straine directe in Romania au insumat 2,432 miliarde de euro, in crestere cu 1,674 miliarde de euro de la 758 milioane de euro in perioada ianuarie - mai 2020, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei publicate miercuri. Participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 2,332 miliarde de euro, in primele patru luni din acest an, comparativ cu o valoare negativa de 43 milioane euro in perioada ianuarie - aprilie 2020, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei, conform agerpres. "Investitiile directe…