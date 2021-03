​Investițiile străine directe, mai mici de 3 ori în ianuarie Investitiile straine directe au însumat 363 milioane euro, în ianuarie 2021, de 3,3 ori mai mici decât în aceeași luna din 2020, reiese din datele Bancii Naționale a României (BNR). Din aceasta suma, participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea neta de 531 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea neta negativa de 168 milioane euro.



În luna ianuarie 2021, conform BNR, contul curent al balantei de plati a înregistrat un deficit de 239 milioane euro, comparativ cu 377 milioane… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile straine directe au scazut cu 70,39% in prima luna a acestui an, la 363 de milioane de euro, comparativ cu 1,226 miliarde de euro in luna ianuarie 2020, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei remise marti AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat anul trecut un deficit de 10,983 miliarde de euro, in crestere cu 4,79% comparativ cu 2019, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) remis, luni, AGERPRES. Conform BNR, in structura, balanta bunurilor a consemnat…

- Investitiile straine directe au scazut in 2020 cu 60,38% fata de perioada similara a anului anterior, la 1,921 miliarde de euro, conform datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR). "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 1,921 miliarde de euro (comparativ cu 4,849…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat anul trecut un deficit de 10,983 miliarde de euro, in crestere cu 4,79% comparativ cu 2019, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) remis, luni, AGERPRES. Conform BNR, in structura, balanta bunurilor a consemnat…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat anul trecut un deficit de 10,983 miliarde de euro, in crestere cu 4,79% comparativ cu 2019, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) remis, luni, AGERPRES. Conform BNR, in structura, balanta bunurilor a consemnat un…

- ”In perioada ianuarie – noiembrie 2020, datoria externa totala a crescut cu 10,187 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 85,794 miliarde euro la 30 noiembrie 2020 (71,5% din totalul datoriei externe), in crestere cu 15,4% fata de 31 decembrie 2019; datoria externa pe…

- Investitiile straine directe au scazut cu peste 60% in primele 11 luni ale anului trecut, pana la 1,87 mld. euro Investitiile straine directe au scazut in primele 11 luni din 2020 cu 60,42% fata de perioada similara a anului trecut, la 1,87 miliarde de euro, conform datelor publicate miercuri de Banca…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 9,763 miliarde de euro, in primele 11 luni din 2020, in crestere cu 1,12% comparativ cu cel din perioada similara din 2019, de 9,655 miliarde de euro, potrivit unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). In structura…