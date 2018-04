Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile straine directe in Romania au scazut la 310 milioane de euro in prima luna din acest an, de la 387 milioane de euro in luna ianuarie a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei publicate vineri. "Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România…

- Județul Bacau a ocupat in anul 2016 locul al 32-lea in țara dupa soldul Investițiilor straine directe (ISD), conform unui studiu facut public de Banca Naționala. Valoarea soldului a fost de numai 142 de milioane de euro. Pentru acest studiu au fost cercetate statistic doar intreprinderile care au mai…

- Investitiile straine directe au crescut cu 1,5%, in perioada ianuarie - decembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, la 4,586 miliarde euro, de la 4,517 miliarde de euro, se arata intr-un comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). "Investiţiile directe ale nerezidenţilor…

- In Republica Moldova se efectueaza mai multe investiții straine. Astfel, potrivit Bancii Naționale a Moldovei (BNM), fluxul net de investiții straine directe in țara timp de 9 luni de la 2017 s-au ridicat la 136,46 milioane de dolari SUA, fiind in creștere de 1,5 ori fața de cel din perioada similara…

- Industria (extractiva, prelucratoare si productia de energie electrica) aduna aproape 45% din soldul total al investitiilor straine directe (ISD) la finalul anului 2016, potrivit raportului anual publicat de BNR. Pozitia de lider al industriei in structura ISD-urilor nu a fost amenintata…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 4,37 miliarde de euro in primele 11 luni din 2017, comparativ cu 3,65 miliarde de euro in perioada similara din 2016 (+19,8%), se arata intr-un comunicat transmis luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR).