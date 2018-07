Stiri pe aceeasi tema

- La finalul anului trecut, datoria externa totala a Romaniei a fost de 93,477 miliarde euro, arata datele BNR. Din total, datoria externa pe termen lung a insumat 67,543 miliarde euro la 31 mai, (70,3% din totalul datoriei externe), in scadere cu 1,6% fata de 31 decembrie 2017. Datoria…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 3,018 miliarde euro in primele cinci luni ale acestui an, cu 15,8% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, ritm de crestere mai mare decat cel inregistrat dupa primele patru luni ale anului, potrivit datelor Bancii Nationale a…

- Investitiile straine directe au crescut cu 24,6% in primele patru luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, la 1,493 miliarde de euro, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate vineri, informeaza AGERPRES . “Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au…

