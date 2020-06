Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile straine directe au insumat o valoare neta negativa de 454 milioane euro in primele patru luni, comparativ cu 2,161 miliarde de euro in perioada similara din 2019, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise luni AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat…

- Leul a avut o evoluție calma fața de principalele valute, in ton cu cea inregistrata in regiune. Marți, inainte de deschiderea pieței locale, euro a scazut pe cea internaționala pana la 4,823 lei. Primele tranzacții s-au efectuat in cea romaneasca la 4,829 lei, minimul ședinței, pentru ca apoi cotațiile…

- Investitiile straine directe au scazut cu 70,86% in primele doua luni ale acestui an, la 409 milioane de euro, comparativ cu 1,404 miliarde de euro in perioada similara din 2019, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise marti Agerpres. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania…

- Productia industriala a fost mai mica in perioada 1 ianuarie – 29 februarie 2020, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2019, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 2,6% in ambele cazuri, potrivit datelor anuntate marti…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate a scazut in primele doua luni ale anului in curs cu 4,6%, comparativ cu perioada similara din 2019, la 892 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele 892 de societati noi aveau un…