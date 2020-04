Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile straine directe au scazut cu 70,86% in primele doua luni din acest an, ajungand la doar 409 milioane de euro, comparativ cu 1,404 miliarde de euro in perioada similara din 2019, arata datele...

- Investitiile straine directe au scazut cu 9,6% in prima luna a acestui an, la 451 milioane euro, comparativ cu 499 milioane euro in luna ianuarie 2019, noteaza Agerpres citand datele furnizate de Banca Naționala a Romaniei (BNR). Potrivit datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului…

- Investitiile straine directe au crescut usor in 2019, cu circa 0,56% fata de anul precedent, la aproximativ 5,3 miliarde de euro, conform Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare atat de mare nu a...

- Investitiile straine directe (FDI) in China au crescut anul trecut cu 5,8%, la 941,5 miliarde de yuani (136,71 miliarde de dolari), a anuntat marti Ministerul Comertului, transmite Reuters potrivit Agerpres. In schimb, investitiile directe chineze peste hotare au scazut cu 6% in 2019, la 807,95 miliarde…

- Investitiile straine directe au scazut usor anul trecut la nivel global, afectate de situatia tensionata din Hong Kong precum si de reducerea fluxurilor de investitii in Marea Britanie din cauza incertitudinilor provocate de Brexit, a anuntat luni Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare…