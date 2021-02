Investitiile straine directe au scazut in 2020 cu 60,38% fata de perioada similara a anului anterior, la 1,921 miliarde de euro, conform datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR). "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 1,921 miliarde de euro (comparativ cu 4,849 miliarde de euro in perioada ianuarie - decembrie 2019), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat valoarea neta de 3,953 miliarde de euro, iar creditele intragrup au inregistrat valoarea neta negativa de 2,032 miliarde de euro", se mentioneaza in comunicatul…