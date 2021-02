Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile straine directe au scazut in 2020 cu 60,38% fata de perioada similara a anului anterior, la 1,921 miliarde de euro, conform datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei, informeaza Agerpres.

- China devanseaza SUA și devine cel mai mare beneficiar al investițiilor straine, la nivel mondial. Economia chineza s-a relansat spectaculos, dupa pandemie China a devansat SUA, devenind cel mai mare beneficiar de investitii straine directe (ISD) in 2020, un an in care pe plan global ISD-urile au scazut…

- Investitiile straine directe au scazut cu peste 60% in primele 11 luni ale anului trecut, pana la 1,87 mld. euro Investitiile straine directe au scazut in primele 11 luni din 2020 cu 60,42% fata de perioada similara a anului trecut, la 1,87 miliarde de euro, conform datelor publicate miercuri de Banca…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a scazut, in primele 11 luni ale anului 2020, cu 27,1%, comparativ cu perioada similara din 2019, la 3.715 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele 3.715 de societati noi aveau un…

- Investitiile straine directe au scazut in primele 10 luni din 2020 cu 62,46% fata de perioada similara a anului trecut, la 1,75 miliarde de euro, conform datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei. ‘Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 1,754 miliarde de euro (comparativ…