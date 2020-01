Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile straine directe au crescut in primele 11 luni din 2019 cu circa 2,55% fata de perioada similara a anului trecut, la 5,145 miliarde de euro, conform datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 5,145 miliarde de euro…

- Analiza: Euro ar putea ajunge la 4,85 lei anul viitor. De ce se depreciaza leul Cursul de schimb euro/leu, unul dintre indicatorii extrem de sensibili ai dinamicii business-ului, ar putea depasi nivelul de 4,81 lei/euro in semestrul I din 2020 si 4,85 lei/euro in a doua parte a anului, arata o analiza…

- Cum arata economia Romaniei la 9 luni: datoria externa a crescut cu peste 8 mld. euro, investițiile straine au scazut, deficitul de cont curent, in urcare cu 19% Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 8,398 miliarde de euro, in perioada ianuarie - septembrie 2019, potrivit datelor BNR. În…

- Investitiile straine directe au scazut in primele noua luni din 2019 cu circa 6,26% fata de perioada similara a anului trecut, la 4,237 miliarde de euro, conform datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 4,237 miliarde de…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat pe primele 9 luni un deficit de 8,1 miliarde euro, comparativ cu 6,79 miliarde euro in perioada ianuarie - septembrie 2018 arata datele publicate miercuri de BNR. Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 4,23 miliarde euro (comparativ…