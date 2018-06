Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile straine directe au crescut cu 21,2% in primele trei luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, la 1,378 miliarde euro, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei...

- In timp ce investitiile straine in Romania au stagnat, in primele trei luni ale acestui an, datoria externa a tarii s-a majorat cu 2,05 miliarde de lei, iar deficitul de cont curent a crescut cu aproape 200 de milioane de euro, arata datele publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Un consorțiu internațional, format din trei achizitori potențiali: o instituție financiara internaționala și doua fonduri straine de investiții directe, a depus o cerere oficiala pentru achiziționarea a 41.09% de acțiuni ale BC „Moldova-Agroindbank" S.A., se anunța intr-un comunicat emis de Banca Naționala…

- In primele doua luni din acest an investițiile straine directe au scazut cu 3,17%, comparativ cu perioada similara din 2017, la 794 milioane de euro, potrivit datelor Bancii Naționale a Romaniei (BNR), publicate vineri. ”Investițiile directe ale nerezidenților in Romania au insumat 794 milioane euro…

- Investitiile straine directe in Romania au scazut la 310 milioane de euro in prima luna din acest an, de la 387 milioane de euro in luna ianuarie a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei publicate vineri. "Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România…

