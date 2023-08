Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au scazut cu peste 13% in primul semestru al acestui an, pana la 3,93 miliarde de euro, comparativ cu 4,533 miliarde euro in perioada ianuarie – iunie 2022, conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei. “Investitiile directe ale nerezidentilor…

- CARAȘ-SEVERIN – Este concluzia deputatului social-democrat Silviu Hurduzeu, in urma masurilor intrate in vigoare de la 1 august! „De la 1 august, prețurile la 14 alimente care fac parte din coșul de cumparaturi de baza, au scazut chiar pana la 50%, așa cum ne-am asumat! In pofida criticilor din partea…

- Volumul investitiilor in piata de real estate din prima jumatate a anului a coborat la 183,8 milioane de euro, cu 43% mai putin fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata CBRE, companie de pe piata de servicii comerciale si investitii in real estate.”Sectorul de retail a atras 21% din volumul…

- Preturile ridicate la alimente au afectat cererea pentru ciocolata, astfel ca gigantul european de procesare a boabelor de cacao Barry Callebaut AG a raportat vanzari mai mici, dupa ce preturile ridicate i-au fortat pe consumatori sa isi reduca achizitiile de dulciuri, transmite Bloomberg, citat de…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au scazut cu 0,59% in primele cinci luni din 2023, la 3,861 miliarde de euro, comparativ cu 3,884 miliarde euro in perioada similara din 2022, conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei, remis vineri AGERPRES."Investitiile directe ale…

- Cei care și-au achiziționat vacanțele de vara de anul trecut au beneficiat de prețuri bune, dar ofertele last minute sunt din ce in ce mai scumpe. Vremea este buna, temperatura apei este mai mare, fapt pentru care mulți turiști au ales sa mearga la mare fie in Romania, fie in Bulgaria. Prețurile pentru…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania s-au redus la 2,908 miliarde de euro in primele patru luni ale acestui an, de la 3,327 miliarde de euro in perioada ianuarie - aprilie 2022, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, publicate marti.Participatiile la capital (inclusiv profitul…