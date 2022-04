Stiri pe aceeasi tema

- ”Pe Lotul 1 (16,93 km) si pe Lotul 2 (16,30 km) antreprenorul trebuie sa construiasca 29 de poduri si pasaje pentru care sunt necesare 1460 de grinzi. Pana acum: au fost montate 24 de grinzi/ Lot 1, 452 de grinzi/ Lot 2. Trei grinzi metalice au fost montate aseara la una dintre deschiderile pasajului…

- ”Avans nesatisfacator pe Autostrada A0 Sud lotul 3. La trei ani de la semnarea contractului si 6 luni de la startul birocratic al lucrarilor, santierul a ajuns la aproximativ 5% stadiu fizic. Contractul pentru cei 17,96 km ai segmentului A1-DN6 din Autostrada A0 a fost parafat in 14.04.2019 cu grecii…

- Copiii din satul Scurta, comuna Orbeni, au gradinița noua, lucrarile fiind recepționate azi, in prezența lui Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau, și a prof. Ana-Maria Egarmin, inspector școlar general. De asemenea, alaturi de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a transmis, joi, cu prilejul Zilei Mondiale a Sanatatii ca Guvernul se va asigura ca investitiile in infrastructura spitaliceasca, in logistica medicala necesara si in pregatirea de specialitate a resursei umane din sistemul de sanatate se vor materializa, el precizand…

- Construirea Family Market Bucium, o investitie a companiei Iulius, incepe sa prinda contur: a fost finalizata etapa realizarii fundatiilor, iar zeci de stalpi de rezistenta ai cladirii au fost deja montati. Potrivit paginii de Facebook dedicata proiectului, au fost montati 31 de stalpi, cu o inaltime…

- Primarul de Șcheia, Vasile Andriciuc, a declarat, la Radio Top, ca luna viitoare va avea loc recepția lucrarilor de renovare a Bisericii din Sf. Ilie. Biserica a fost ctitorita de catre domnitorul Ștefan cel Mare in anul 1488 și este in curs de restaurare cu fonduri europene in baza unui proiect in…

- Imediat dupa procedura de recepție, cele 90 de locuri vor fi alocate copiilor de varsta antepreșcolara (copii de pe lista de așteptare ai caror parinți au depus dosare de inscriere in anul școlar 2021-2022).

- Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau și vicepreședinte al CJSU, a propus astazi, in cadrul Ședinței Extraordinare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, soluții pentru rezolvarea situației create de criza apei in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.