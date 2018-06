Stiri pe aceeasi tema

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat in primul trimestru un deficit de 967 milioane euro, comparativ cu 770 milioane euro in perioada ianuarie - martie 2017, marcand o crestere de 25%, informeaza BNR. Contul curent al balantei de plati a inregistrat in primul trimestru un deficit…

- Deficitul balantei comerciale a fost de 2,715 miliarde de euro in primul trimestru din 2018, mai mare cu 416,2 milioane de euro fata de cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. "În primele trei luni din 2018, exporturile…

- Investitiile in sectorul hidrocarburilor din Marea Neagra vor genera venituri la bugetul de stat in valoare de 26 de miliarde de dolari si va avea un impact de 42 de miliarde de dolari la PIB-ul Romaniei, pana in anul 2040, se arata intr-un studiu prezentat, astazi, de Deloitte Romania.

- Investitiile nete realizate in economia Romaniei au insumat anul trecut 77,96 miliarde lei, fiind in crestere cu 6,4%, comparativ cu anul 2016, a anuntat vineri Institutul National de Statistica (INS).”In anul 2017, comparativ cu anul 2016, investitiile nete realizate in economia nationala…

