- Premierul Florin Citu remarca faptul ca investitiile nete in economie au crescut in 2020, raportandu-se la datele INS, si subliniaza ca anul acesta procesul va continua accelerat, investitiile sustinute de buget urmand sa creasca cu peste 8 miliarde lei, la "un nivel record" din ultimii 30 de ani,…

- ”Am reusit imposibilul! In 2020 investitiile nete in economie au crescut! Am spus din prima zi de mandat ca o economie liberala, o economie care produce bunastare pentru TOTI romanii, se bazeaza pe investitii. Anul trecut am aratat ca e posibil sa cresti investitiile chiar daca economia trece prin…

- Prim-ministrul Florin Citu sustine ca revenirea economiei in „V” este „o certitudine”, dupa ce, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica, in trimestrul IV din 2020 economia Romaniei a crescut cu 5,3%, informeaza Agerpres . „Economia Romaniei, performanta care spulbera estimarile…

- Premierul Florin Citu afirma ca, anul acesta, Guvernul va repara ”ce au distrus socialistii” si va pune economia Romaniei pe o directie de crestere „sustenabila”. „Am luat masurile economice cele mai bune, desi Romania pornea cu un handicap enorm: 8 ani de guvernare socialista. Totusi, am reusit sa…

- Economia franceza a inregistrat o recesiune semnificativa in 2020 ca urmare a efectului pandemiei Covid-19, care a provocat o scadere a Produsului Intern Brut cu 8,3%, potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Institutul National de Statistica din Franta (Insee), informeaza AFP, transmite…

- Premierul Florin Citu spune ca decizia finala privind deschiderea scolilor va fi luata pe 2 februarie, dar a precizat ca, daca situația epidemiologica nu se va schimba, atunci școlile se vor redeschide pe 8 februarie, odata cu semestrul II, ”Decizia se va lua pe 2 februarie. Nu trebuie sa uitam ca in…

- STS a realizat o statistica detaliata privind romanii care s-au inscris in cea de-a doua etapa de vaccinare. Premierul Florin Cițu a comentat și el cifrele pe pagina sa de Facebook. ”Programarile merg bine. Campania de vaccinare merge bine. Peste 75% din persoanele cu varsta peste 65 de ani,…

- Investitiile nete realizate in economia nationala in primele noua luni ale anului in curs au insumat 68,880 miliarde de lei, in crestere cu 0,7% comparativ cu perioada similara din 2019, peste jumatate din ele fiind realizate in sectorul constructiilor noi, potrivit datelor publicate joi de Institutul…