Investițiile nete din primul trimestru, creștere cu 14.3%. Lucrările de construcţii noi au scăzut cu 3,8% In trimestrul I 2018 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 157,9 miliarde lei fiind in creștere cu 14,3%, comparativ cu trimestrul I 2017. Creșterea cea mai puternica a fost inregistrata la urmatoarele elemente de structura: alte cheltuieli (138,3%) și la utilaje (7,7%). Lucrarile de constructii noi au scazut cu 3,8%.In categoria ”alte cheltuieli” intra cheltuieli pentru lucrari geologice si de foraj, pentru cumpararea animalelor de munca, de productie si reproductie, plantatii de vita de vie, pomi, impaduriri, cheltuieli pentru achizitionarea mijloacelor fixe, cheltuieli… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

