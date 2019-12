Investițiile majore realizate în municipiul Roman pe parcursul anului 2019 Municipiul Roman continua sa se dezvolte, prin investiții realizate din fonduri proprii sau din fonduri europene, care sa creasca gradul de trai al romașcanilor. Prin proiectele derulate pe parcursul acestui an, s-a pus accent pe modernizarea in integralitate a mai multor artere principale, realizarea de noi locuri de parcare de reședința, asfaltarea strazilor din cartierele Balcescu și Petru Rareș, extinderea rețelei de ape pluviale și extindere rețelei de gaze naturale. Prin atragerea de fonduri europene, s-a reabilitat termic un bloc, iar la alte șapte imobile vor demara lucrarile in cel mai… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

