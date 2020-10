TechAngels, grupul deschis de investitori privați implicați in susținerea start-up-urilor din domeniul tehnologiei, a participat in primele noua luni ale anului la peste 60 de sesiuni de prezentare și pitch-uri, de trei ori mai mult fața de aceeași perioada a anului trecut și de cinci ori mai intens fața de perioada 2013-2018. In anul 2019, investițiile realizate de TechAngels, in grup sau individual, au fost de peste 6 milioane de euro, in creștere de aproape patru ori fața de anul 2017. Cifrele investițiilor realizate pana in trimestrul trei al anului 2020 nu sunt consolidate inca, dar estimarile…