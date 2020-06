Stiri pe aceeasi tema

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anunțat vineri ca este în proces de accesare de fonduri europene pentru implementarea de noi soluții informatice și redimensionarea Sistemului Informatic Unic Integrat (SIUI). Casa a detaliat trei proiecte IT care ar urma sa fie implementate în…

- Romania avea la inceputul acestui an puțin peste 4 milioane de copii (tineri cu varsta sub 18 ani), potrivit informațiilor furnizate de Institutul Național de Statistica. Anul trecut a fost, de asemenea, primul in care pragul nou-nascuților a coborat sub 200.000. Mai mult, pana in 2060 in circa jumatate…

- Primele date despre efectele coronavirusului în economie încep sa apara. Datele privind balanța comerciala arata o scadere a exporturilor în martie, de aproape 700 milioane euro, la 5,43 miliarde euro, informeaza Institutul Național de Statistica (INS). De precizat ca autoritațile…

- Moldovenii arunca tot mai mult gunoi. Potrivit Biroului National de Statistica, anul trecut, cantitatea de deseuri a crescut cu 300 de mii de metri cubi, fata de 2018 si a depasit 3,4 milioane de metri cubi. Cea mai mare cantitate de deseuri a fost colectata din Capitala.

- In al patrulea trimestru al anului 2019, populatia activa a Romaniei era de 9,008 milioane persoane, din care, 8,654 milioane persoane erau ocupate si 354.000 persoane erau someri, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), potrivit carora in trimestrul IV 2019, rata…

- Institutul National de Statistica a realizat o ancheta ad-hoc pentru a analiza impactul epidemiei COVID-19 in economie. Sectorul servicii este cel mai afectat, din punct de vedere al scaderii numarului de angajati.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți noi restricții, printre care cea care spune ca persoanele de peste 65 de ani nu vor mai avea voie sa iasa deloc din casa. Detaliile vor fi lamurite intr-o noua Ordonanța militara care va intra in vigoare de miercuri.”Persoanele cele mai vulnerabile sunt persoanele…

- Numarul turistilor nerezidenti cazati in structurile colective de cazare turistica a fost, in 2019, de 2,67 milioane. Fiecare turist strain a cheltuit in medie aproape 2.600 de lei, conform datelor Institutului National de Statistica.Cei peste 2,67 de milioane de turisti nerezidenti au cheltuit in total…