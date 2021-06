Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile totale de investitii in sectorul metalurgic au insumat anul trecut 268,788 milioane lei, in scadere cu 3,5% fata de 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, arata Agerpres. "Investitiile in cuptoarele pentru pregatirea fontei si feroaliajelor au…

- Cheltuielile totale de investitii in sectorul metalurgic au insumat anul trecut 268,788 milioane lei, in scadere cu 3,5% fata de 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. "Investitiile in cuptoarele pentru pregatirea fontei si feroaliajelor au scazut cu 57,3%, iar cele…

- Primul trimestru s-a incheiat cu investiții imobiliare in valoare totala de 85 milioane de euro, cu 42% sub nivelul din primele trei luni din 2020 care nu au fost afectate de pandemie, tranzacțiile in segmentu...

- Investitiile in zonele economice libere (ZEL) din Moldova au constituit 26,2 milioane de dolari in anul de criza 2020, in comparație cu 35,8 milioane de dolari din anul precedent. In 2009 volumul total al investitiilor in ZEL a atins 458,9 milioane de dolari.

- Investitiile straine directe au scazut cu 16,23% in primele doua luni ale acestui an, la 578 milioane de euro, comparativ cu 690 milioane de euro in perioada similara din 2020, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise marti AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in…

- Investitiile straine directe au scazut cu 16,23% in primele doua luni ale acestui an, la 578 milioane de euro, comparativ cu 690 milioane de euro in perioada similara din 2020, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise marti AGERPRES.

- Investițiile ambițioase continua in comuna Dragodana unde administrația face eforturi susținute pentru a moderniza localitatea, in pas cu politicile europene si nationale The post Investițiile ambițioase continua in comuna Dragodana first appeared on Partener TV .

- „Trebuie sa folosim aceasta oportunitate pentru aborda slabiciunile structurale si sa ne intarim economiile. Investitiile si reformele trebuie sa mearga mana in mana daca vrem sa ne reconstruim mai bine economiile. Aceasta nu este, desigur, o sarcina usoara, stim foarte bine. (...) Membrii Guvernului…