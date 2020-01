Stiri pe aceeasi tema

- Romania has so far attracted 11.04 billion euros worth of European funds under the ongoing programming period (2014-2020), through the Cohesion Policy and the Common Agricultural Policy (CAP), to which other 7.92 billion euros are added in direct payments to farmers, according to senior official…

- Investitiile in infrastructura rutiera nu sunt pe primul loc in intentiile fondului privat de pensii BCR Pensii, deoarece Romania nu are povesti de succes in ceea ce priveste parteneriatele public-private, astfel incat compania e circumspecta fata de investitiile in acest domeniu, a declarat miercuri…

- Omul de afaceri, Liviu Rogojinaru, care a detinut si functia de secretarul general al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), a fost numit printr-o decizie a premierului publicata în Monitorul Oficial, în funcția de Secretar de…

- Numarul total de nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective in primele noua luni din 2019 a fost de circa 2,106 milioane persoane, iar cheltuielile acestora au depasit 5,485 miliarde lei, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, potrivit Agerpres Afacerile…

- Romania a obtinut, joi, inca trei medalii, una de argint si doua de bronz, la Campionatele Europene de haltere Under-15 si Under-17 de la Eilat (Israel). Mihaela Ilie a cucerit, in limitele cat. 64 kg, la Under-17, bronzul la stilul smuls, cu 84 kg, argint la aruncat, cu 107 kg, si bronz…

- Microintreprinderile reprezinta categoria de companii care inregistreaza cele mai multe restanțe la plata, insumand 43% din total, in timp ce companile mari și cele mici au fiecare un procent de 20% din total, potrivit studiului anual KeysFin „Condițiile de business din Romania“, potrivit Mediafax.Plațile…

- There were 833,131 persons with disabilities registered in Romania as of end-June, of whom 97.88 percent (815,463) are in family care and / or live independently (not institutionalized), while 2.12 percent (17,668) live in residential social assistance public institutions for adults with disabilities…

- Președintele Consiliului Național al Inteprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania, Florin Jianu, a prezentat masurile imediate pe care anteprenorii le cer noului guvern Ludovic Orban.Citește și: ALERTA - S-a spart frontul in Parlament: Orban poate sa scoata șampania de la rece…