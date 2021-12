Stiri pe aceeasi tema

- ”In trimestr ul I I I 2021 investitiile nete realizate in ec onomia nationala au insumat 30,386 miliarde lei, in scadere cu 0,4 % comparativ cu trimestr ul I I I 2020 . In perioada 1. I – 30.IX. 2021 investitiile nete realizate in ec o nomia nationala au insumat 78,788 miliarde lei, in crestere cu 6,1…

- Investitiile nete in economia nationala au crescut cu 6,1% in primele noua luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara din 2020, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, remis, vineri, AGERPRES. In valori absolute, investitiile in primele noua luni s-au ridicat la…

- Saptamana aceasta vor fi finalizate normele privind aplicarea Legii privind compensarea si plafonarea pretului la electricitate si gaze, a anuntat, miercuri, ministrul interimar al Energiei, Virgil Popescu. "Saptamana aceasta vor fi gata normele, ca furnizorii sa-si poata modifica sistemele de facturare",…

- Investitiile straine directe au avut o creștere extraordinara in primele 9 luni ale acestui an, de 214,79%, ajungand la 5,279 miliarde de euro fața de 1,677 miliarde de euro in aceeași perioada din 2020,...

- Profitul producatorului national de gaze Romgaz a crescut cu 22,7%, in primele noua luni ale acestui an, pana la 1,156 miliarde lei, fata de perioada similara a anului trecut, pe fondul unei majorari a productiei de gaze cu 15,9%, potrivit raportului companiei transmis la Bursa de Valori Bucuresti.…

- Executia bugetului general consolidat in primele noua luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 44,29 miliarde lei (3,77% din PIB), in scadere fata de deficitul de 67,27 miliarde lei (6,37% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada din 2020, informeaza Ministerul Finantelor.

- Investitiile straine directe au ajuns la 4,394 miliarde de euro in primele opt luni, comparativ cu 1,481 miliarde de euro in perioada similara din 2020, reprezentand o crestere de 196,69%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, remise joi AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor…

- “In perioada 1 ianuarie – 31 august 2021, exporturile FOB au insumat 48,184 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 62,787 miliarde euro. In perioada 1 ianuarie – 31 august 2021, exporturile au crescut cu 24,4%, iar importurile au crescut cu 24,9%, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 31 august…