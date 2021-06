Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul datoriei mondiale a scazut in primul trimestru, pentru prima data in ultimii doi ani si jumatate, gratie in principal scaderii nivelului datoriei pe pietele dezvoltate, insa gradul de indatorare in randul economiilor in curs de dezvoltare a atins un nou record, a anuntat joi Institutul International…

- Transferurile de bani spre tarile cu venituri mici si medii ale cetatenilor care lucreaza peste hotare au rezistat suprinzator de bine in 2020, depasind investitiile straine directe si asistenta externa pentru dezvoltare, arata un raport publicat miercuri de Banca Mondiala, transmite Reuters.…

- Investitiile directe realizate de fondurile suverane de investitii in 2020 aproape s-au dublat comparativ cu 2019, ajungand la 65,9 miliarde de dolari, o parte importanta din aceste investitii fiind realizata acasa, in conditiile in care fondurile au incercat sa contracareze impactul crizei COVID-19…

- Prețul dogecoin, criptomoneda creata în gluma ce are drept inspirație o mema, a urcat miercuri la un nou record, continuând ascensiunea din 2021 ce a transformat-o în a patra cea mai valoroasa moneda virtuala, relateaza Reuters.Moneda virtuala lansata în 2013 ca o satira…

- Vanzarile globale de automobile electrice inregistreaza o dinamica puternica, insa guvernele trebuie sa faca mai mult pentru a incuraja dezvoltarea lor, fiind necesare actiuni in domeniul statiilor de incarcare si interzicerea vehiculelor care functioneaza pe baza de combustibili fosili, a sustinut…

- Compania de servicii financiare digitale Revolut se apropie de o noua finantare, care ar creste valoarea companiei la peste 10 miliarde de dolari, a relatat, sambata, Sky News, transmite Reuters.

- Averea a miliardarului american Warren Buffett a atins miercuri 100 de miliarde de dolari, actiunile Berkshire Hathaway urcand la un nivel record, transmite Reuters. Averea neta a lui Buffett, calculata de revista Forbes, provine in cea mai mare parte din detinerea a aproape o sesime din grupul…