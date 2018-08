Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, critica ordonanta de urgenta privind programul de investitii in domeniul culturii, mentionand ca aceasta nu prevede de unde provin banii, cand vor fi alocati si despre ce obiective culturale este vorba si solicita, in acest context, demisia ministrului George Ivascu. "Istoria…

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, a vorbit despre situatia politica si juridica in ceea ce il priveste pe viceprimarul din Targu Jiu, Aurel Popescu, declarat incompatibil de Agentia Nationala de Integritate. Aurel Popescu a fost declarat incompatibil de ANI, intrucat ...

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, a vorbit astazi despre situatia politica a viceprimarului din Targu Jiu, Aurel Popescu, declarat incompatibil de Agentia Nationala de Integritate. Potrivit lui Florin Carciumaru, primarii si viceprimarii care au avut sau au asemenea probleme ar putea sa scape…

- Dupa cum știm, inca de la inceputul acestei saptamani, președintele Consiliului Județean Dambovița, Daniel Comanescu și directorul filialei județene Dambovița de Cruce Roșie, Raul Pavelescu, se afla intr-o vizita de lucru in Spania. Joi, 28 iunie 2018, președintele Consiliului Județean Dambovița, Daniel…

- Programul vizitei oficiale pe care presedintele Consiliului Judetean Dambovita (CJD), Daniel Comanescu, o efectueaza in aceste zile in provinciile Castellon si Valencia a cuprins marti, 26 iunie 2018, o deplasare in localitatea Algimia de Alfara, din comunitatea valen-ciana Sagunto. Aici, presedintele…

- Administrația locala din Boldești-Scaeni a predat, catre Agenția Naționala pentru Locuințe, terenul pe care urmeaza sa fie construite 24 de apartamente pentru tineri, destinate inchiderii. "Locuințe noi pentru tineri, destinate inchirierii, prin programul ANL, in județul Prahova. In prima…

- Autoritațile locale barladene au identificat terenurile pe care ar urma sa se construiasca blocurile ANL destinate medicilor rezidenți și specialiști, precum și cadrelor didactice calificate care iși desfașoara activitatea in oraș. In cadrul ședinței de astazi, consilierii barladeni vor trebui sa se…

- Hotelierii de pe litoral cer modificarea criteriilor de inchiriere a plajelor, considerand ca operatorii care dețin unitați de cazare ar trebui sa aiba intaietate. Investițiile de zeci de milioane de euro sunt puse in pericol din cauza faptului ca hotelurile nu pot beneficia de plajele din dreptul lor,…