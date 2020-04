Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita va gazdui vineri o reuniune extroardinara, prin videoconferinta, a ministrilor Energiei din G20 (cele mai dezvoltate economii ale lumii), "pentru a asigura stabilitatea pe piata energiei", potrivit unui document intern consultat de Reuters.Videoconferinta este programata sa…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat ca ar putea impune tarife pe importurile de petrol pentru a proteja angajatii din sectorul american al energiei de prabusirea preturilor titeiului, care a fost agravata de un razboi pe cota de piata dintre Rusia si Arabia Saudita, transmite Reuters.

- Pretul petrolului Brent, de referinta la bursa din Londra, a scazut luni la cel mai redus nivel din ultimii 18 ani, in timp ce titeiul WTI, de referinta pe piata americana, a coborat sub 20 de dolari pe baril, pentru scurt timp, din cauza temerilor in crestere ca blocajul impus la nivel mondial ar…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca se va implica in razboiul preturilor petrolului dintre Arabia Saudita si Rusia la momentul potrivit, el afirmand ca preturile scazute ale benzinei sunt bune pentru consumatorii americani, chiar daca afecteaza industria, transmite Reuters potrivit…

- Prețul țițeiului a scazut luni pana la 30 de dolari pe baril, afectat de scaderile bursiere masive de pana la 10% de pe principalele piețe financiare ale lumii, dar și de ”razboiul” declanșat de catre Arabia Saudita și Rusia, care nu s-au pus de acord asupra reducerii producției.Scaderea țițeiului a…

- Lovitura fara precedent pentru Rusia. Arabia Saudita inunda piata cu petrol de 25 de dolari pe baril. Prețurile au scazut la jumatate de la inceputul acestui an Arabia Saudita inunda piata cu petrol la preturi pornind de la minime de 25 de dolari pe baril, avand ca tinta in mod special rafinariile din…

- Pretul titeiului a inregistrat marti o crestere de peste 6% pe pietele asiatice, recuperand o parte din pierderile inregistrate luni, pe fondul sperantelor ca razboiul preturilor declansat de marii producatori mondiali de petrol, Arabia Saudita si Rusia, nu va continua. In jurul orei 1:15…

- In vreme ce coronavirusul afecteaza cererea mondiala de petrol, Arabia Saudita a declansat un razboi al preturilor, astfel ca "aurul negru" s-a ieftinit masiv in ultima vreme. Iar acest lucru se reflecta si la pompa. Petrolul Brent, relevant pentru piata europeana, a debutat in forta in 2020,…