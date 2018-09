Stiri pe aceeasi tema

- Produsul Intern Brut in trimestrul II 2018 este mai mare cu 1,4% fata de trimestrul anterior, iar raportat la perioada similara din 2017 a inregistrat o crestere cu 4,1% pe seria bruta si cu 4,2% pe seria ajustata sezonier, informeaza Institutul National de Statistica (INS). În semestrul I 2018,…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, vineri, estimarile publicate la jumatatea lunii august, referitoare la cresterea de 4,1%, pe serie bruta, a economiei romanesti in al doilea trimestru al acestui an, fata de aceeasi perioada a anului trecut. Astfel, in al doilea trimestru din 2018,…

- Volumul lucrarilor de construcții a scazut, in primele șase luni din 2018, comparativ cu perioada similara din 2017, ca serie bruta, cu 0,1%, iar ca serie ajustata in funcție de numarul de zile lucratoare și de sezonalitate a crescut cu 1,1%, informeaza marți Institutul Național de Statistica (INS).…

- Deficitul balantei comerciale importuri/exporturi in semestrul I 2018 a fost de 6,3 miliarde de euro, mai mare cu 483,3 milioane de euro decat cel inregistrat in perioada similara din 2017, arata datele comunicate joi de Institutul National de Statistica - INS. „In semestrul I 2018, exporturile…

- La finalul anului trecut, datoria externa totala a Romaniei a fost de 93,477 miliarde euro, arata datele BNR. Din total, datoria externa pe termen lung a insumat 67,543 miliarde euro la 31 mai, (70,3% din totalul datoriei externe), in scadere cu 1,6% fata de 31 decembrie 2017. Datoria…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 3,018 miliarde euro in primele cinci luni ale acestui an, cu 15,8% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, ritm de crestere mai mare decat cel inregistrat dupa primele patru luni ale anului, potrivit datelor Bancii Nationale a…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat in primele cinci luni cu 8,8% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 28,09 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). In primele…

- Lucrarile de constructii au inregistrat si in aprilie o scadere, de 4,1% pe serie bruta, fata de aceeasi luna a anului trecut, dupa o contractie in martie, in principal din cauza rezultatelor mai slabe inregistrate pe zona cladirilor rezidentiale, potrivit datelor publicate joi de Institutul National…