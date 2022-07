Stiri pe aceeasi tema

- “Au fost aprobate modificarea unui numar de sase acte normative care privesc fondurile europene, dintre care doua sunt de maxima importanta pentru proiectele de infrastructura. Primul proiect de act normativ are in vedere ajustarea de pret pentru ceea ce inseamna proiectele de infrastructura pe componenta…

- Judecatorii Curții Constituționale au decis sa devanseze termenul pentru judecarea Legii avertizorului de integritate, lege a nascut multe controverse și a intrat inclusiv pe radarul Parchetului European. Inițial, judecatorii fixasera termen de judecata pentru 21 septembrie, dar au devansat și legea…

- Guvernul a aprobat, miercuri, un act normativ prin care se asigura continuarea si finalizarea proiectelor finantate cu fonduri europene, prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, in special din domeniul educatiei, sanatatii, situatiilor de urgenta si al mobilitatii urbane, informeaza Ministerul…

- Investitiile in infrastructura risca sa se blocheze daca nu sunt asigurate fonduri suplimentare, inclusiv la nivel european, in contextul in care pretul materialelor este in crestere, sustine ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

- Dan Șucu a fost prezentat azi ca noul acționar al Rapidului și s-a declarat impotriva investiților pe care Guvernul din Ungaria le face la Sepsi și Csikszereda. Omul de afaceri spune ca nu i se pare normal ca Ungaria sa bage bani la un club din Liga 1 și crede ca ar putea fi vorba de deturnare de fonduri,…

- Guvernul a aprobat, luni, o ordonanta de urgenta pentru ajustarea pretului la proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile, iar in categoria acestor contracte se incadreaza proiectele de infrastructura de transport, proiectele de retele de apa si canalizare, proiectele de deseuri si proiectele…

- Planurile pentru Dunare sunt promițatoare! Fluviul ar putea deveni un coridor de transport european esențial. Este concluzia discuțiilor purtate la București de premierii Bulgariei și Romaniei cu comisarul european pentru Transporturi.

- Guvernul va adopta un act normativ pentru ajustarea valorii contractelor de investitii finantate din fonduri europene, astfel incat acestea sa fie ajustate cu indicele de crestere a preturilor la materialele de constructii, a declarat, marti, la Constanta, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.