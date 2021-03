Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, anunța demararea unei consultari publice a populației pentru identificarea principalelor obiective care vor fi implementate cu fonduri europene in zona urbana funcționala Suceava in perioada 2021-2030. Parerile pot fi exprimate accesand https://www.surveymonkey.com/r/Suceava2030.…

- Secretarul general al LPF, Justin Stefan, il acuza pe presedintele FRF, Razvan Burleanu, ca minte cand sustine ca nu au existat fonduri de la FIFA de accesat pentru implementarea VAR, potrivit news.ro. "Pentru ca imi place sa lucrez doar pe probe, va atasez dovada faptului ca FRF putea accesa…

- Deputatul USR PLUS Mures, Adrian Giurgiu, a anuntat, miercuri, ca in prima sa luna de mandat a avut o activitate intensa, iar in cadrul acesteia a sustinut, pe langa alte prioritati ale primarilor, si alocarea prioritara de fonduri pentru constructia si utilarea unui spital modular pentru tratarea pacientilor COVID-19.…

- Primaria municipiului Galati are in derulare proiecte cu fonduri europene de peste 200 milioane lei pentru reabilitarea si modernizarea unitatilor de invatamant din oras, a informat, luni, Biroul de presa al institutiei. Potrivit sursei citate, municipalitatea are in diverse stadii, 31 de proiecte cu…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, a declarat ca in cursul zilei de luni a avut o discuție, la București, cu ministerul investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea, pentru susținerea unor proiecte importante de infrastructura. La discuții a fost prezent și senatorul USR PLUS, George…

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Dolj , Cosmin Vasile, a participat vinerea trecuta la lansarea primului zbor direct, in sistem charter, de pe Aeroportul Internațional Craiova (AIC). Este vorba de cursa catre celebra destinație de vacanța Sharm El Sheikh, din Egipt, care va decola incepand cu…

- Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de Operator de Program pentru Programul „Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locala), finantat din Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, a lansat miercuri, 6 ianuarie 2021, cea de-a doua runda de…

- In perioada 1 iulie – 31 decembrie 2020, clienții Lidl s-au implicat in susținerea organizației World Vision Romania, in cadrul campaniei de donații la casele de marcat desfașurata in magazinele retailerului. Suma de peste 96.000 de lei stransa cu ajutorul clienților a fost suplimentata de catre Lidl…