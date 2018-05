Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba joi un pachet de investiții strategie, care vor fi realizate prin parteneriat public-privat, a anunațat premierul Viorica Dancila la inceputul ședinței Executivului. Tot joi, Guvernul va aproba pachetul de legi privind achizitiile publice, prezentat miercuri de ministrul finanțelor…

- Vicepremierul Viorel Stefan a prezentat marti proiectele strategice care vor fi demarate in scurt timp pe noua legislatie a parteneriatului public-privat, respectiv trei autostrazi, reteaua de spitale CFR si complexul medical "Carol Davila", care include Spitalul...

- Vicepremierul Viorel Stefan a prezentat marti proiectele strategice care vor fi demarate in scurt timp pe noua legislatie a parteneriatului public-privat, respectiv trei autostrazi, reteaua de spitale CFR si complexul medical "Carol Davila", care include Spitalul Republican. "In pofida…

- Proiectele de infrastructura cu bani europeni bat pasul pe loc. Ingrijorata de planificarea si implementarea acestor proiecte, comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu, a transmis Executivului o scrisoare. Astazi, aavut o intalnire cu premierul Viorica Dancila.

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, joi, ca Guvernul va aproba un ajutor de urgența de 225.000 de lei pentru sprijinirea familiilor cetațenilor romani afectați de explozia de la uzina chimica din Kralupy nad Vltavou, Republica Ceha.