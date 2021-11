Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, a prezentat joi, 28 octombrie, cu prilejul unei conferințe de presa, bilanțul instituției la implinirea unui an de la depunerea juramantului. Aflat la al doilea mandat de președinte al Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc a marturisit ca obiectivele…

- Opt proiecte, ce privesc cereri de finanțare pentru investiții in drumurile județene, au fost aprobate astazi in cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului Județean Mureș. Cererile urmeaza a fi depuse pentru finanțare in cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny" și au o valoare…

- Aleșii județeni mureșeni au aprobat, joi, 21 octombrie, intr-o ședința ordinara de lucru, Planul de restructurare a Centrului de Ingrijire și Asistența (CIA) Glodeni, instituție subordonata Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures. Potrivit președintelui Consiliului Județean…

- Aleșii județeni mureșeni au aprobat, joi, 21 octombrie, intr-o ședința ordinara de lucru, Planul de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica (CRRN) Calugareni, instituție subordonata Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures. Potrivit președintelui…

- Intalnirea a avut loc astazi, la Palatul Administrativ din Targu Mureș, intre directorul general al combinatului , prefectul Județului Mureș, Mara Toganel, președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc și primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan. Conducerea combinatului a prezentat situația…

- Spitalul municipal din Targu Secuiesc va primi o sponsorizare de 65.000 de euro din partea unei companii austriece pentru echiparea si modernizarea bucatariei, potrivit Primariei Targu Secuiesc. In ultimele luni, spitalul a fost dotat cu aparatura medicala moderna, primind in acest scop 2 milioane de…

- Președintele CJ Bacau, Valentin Ivancea, a participat, alaturi de omologul sau din Harghita, Borboly Csaba, precum și alți 7 primari din zona Trotuș la o intalnire ce a avut drept scop implementarea unui proiect ce vizeaza alimentarea cu gaz a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Kovacs Mihaly Levente a fost ales joi, 26 august, in funcția de președinte al organizației UDMR Targu Mureș. Vicepreședintele Consiliului Județean Mureș și președintele executiv al organizației județene UDMR Mureș a fost singurul candidat pentru aceasta poziție.Potrivit unui comunicat remis de Biroul…