- Facebook a decis sa nu ii mai permita accesul lui Donald Trump pe platforma pana cel putin dupa investirea noului presedinte, programata pentru 20 ianuarie, a anuntat CEO-ul companiei, Mark Zuckerberg. Intr-un comunicat transmis joi, Zuckerberg a spus: „Evenimentele socante din ultimele 24…

- Peste 700.000 de clienti ai E.ON din Romania vor avea, in anul 2028, contoare inteligente, dupa investitii de circa 127,3 milioane de lei, potrivit unui comunicat al companiei, remis, vineri, AGERPRES. Atingerea obiectivelor de protectie climatica este conditionata de reconfigurarea si…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat, in sedinta comitetului de reglementare din 25 noiembrie, planul de investitii al Transgaz pentru perioada 2020-2029, care prevede proiecte cu o valoare totala de 4,2 miliarde de euro, potrivit unui comunicat postat pe site-ul companiei.…

- ”Guvernul Romaniei, a aprobat, in sedinta de ieri, 23 noiembrie, indicatorii tehnico-economici pentru reamenajarea si dotarea Corpului B3 al Palatului Parlamentului (str. Izvor, nr. 2-4, sector 5, Bucuresti). Beneficiarul acestui spatiu va fi Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei…

- AGRIVI, compania globala din domeniul agritech, prezenta și pe piața din Romania, a obținut 4 milioane de euro investiție de seria A, de la fonduri internaționale precum South Central Ventures, Fondul European de Investiții și Banca Croata pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Fil Rouge Capital și AgriTech…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a dezvaluit, duminica, ce sume au fost acordate de predecesorul sau, social-democratul Daniel Tudorache. Spotul respectiv a fost difuzat in perioada campaniei electorale pentru alegerile locale. „Am revenit la birourile Companiei de Investitii si Dezvoltare in…

- Noul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, a scris o postare pe Facebook in care susține ca a mers in vizita la sediul Companiei de Investiții și nu a gasit la serviciu niciunul din cei 40 de angajați. „Am avut un șoc. Am fost in Piața Mureș. In cladire din Complexul Piața Mureș funcționeaza 2 instituții…