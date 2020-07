Investitii pe litoralul romanesc intre 20.000 si 60.000 de euro pentru echipamente si masuri impotriva COVID-19 Majoritatea hotelurilor de pe litoralul romanesc au investit in ultimele luni, in echipamente si masuri impotriva Covid-19, intre 20.000 de euro si 60.000 de euro pe unitate, potrivit Organizatiei Patronale Mamaia Constanta (OPMCTA), care arata ca exista hoteluri unde, zilnic, se consuma dezinfectant de maini in valoare de circa 1.000 de euro.



Sursa articol si foto: business24.ro

