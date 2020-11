Stiri pe aceeasi tema

- Creste numarul municipiilor resedinta de judet aflate in carantina Foto: Arhiva/ MApN Creste numarul municipiilor resedinta de judet aflate în carantina, de astazi, pentru doua saptamâni. Masura se aplica si în Bistrita, unde rata de infectare cu noul coronavirus a urcat…

- Ministrul Nelu Tataru a ajuns la Spitalul Județean din Piatra Neamț și dupa o discuție cu managerul spitalului și autoritațile locale, a declarat ca in prezent prioritatea este transferul pacienților raniți in incendiu. Nelu Tataru a spus ca medicul ranit in incendiu este in prezent conștient și este…

- Alianta USR PLUS din Sibiu solicita testarea tuturor cadrelor medicale din toate spitalele din judetul Sibiu, informeaza Agerpres. "Alianta USR PLUS Sibiu a solicitat, ieri, Prefecturii Sibiu sa discute in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta luarea urmatoarelor masuri: inceperea…

- "Nu știe stanga de dreapta?!" Vineri, 6 noiembrie 2020, Poliția Locala Focșani suna direct pe numarul de mobil al tatalui meu, pentru a confirma prezența la domiciliu (carantina DSP). Tragedie provocata de Covid. O mama de doar 36 de ani din Titu a fost rapusa de noul coronavirus…

- Interesat de serviciile medicale din Maramures destinate SARS-CoV 2 Ministrul Sanatatii a vizitat Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a facut o vizita la mai multe unitati spitalicesti din nordul Romaniei. Ministrul a ajuns si in judetul Maramures, fiind interesat…

- Un numar de cinci cadre medicale din cadrul sectiei ATI a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din municipiul Baia Mare s-au infectat cu SARS-CoV-2, a informat, joi, purtatorul de cuvant al Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Maramures, Dan Buca.Conform aceleiasi surse, Directia…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca institutia pe care o conduce continua sa aloce fonduri pentru Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Gheorghe Flutur a aratat ca CJ Suceava va asigura de la bugetul judetean inca o finantare de 1,625 milioane…