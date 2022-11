Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana, alaturi de tarile vecine Ucrainei, Banca Europeana de Investitii, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare si Grupul Bancii Mondiale au publicat o declaratie conform careia au mobilizat un miliard de euro pentru culoarele de solidaritate.

- Comisia Europeana anunța un acord de suplimentare cu un miliard de euro a finanțarii Coridoarelor Solidaritații UE pentru Ucraina, de care transportul și logistica comerțului ucrainean depinde in perioada razboiului cu Rusia. Documentul a fost semnat de Cehia, Polonia, Romania, Slovacia, Republica Moldova,…

- In timp ce razboiul din Ucraina sufoca Europa, o mica natiune aflata langa Rusia se bucura de un boom economic neasteptat. Georgia este pe cale sa devina una dintre economiile cu cea mai rapida crestere din lume in acest an, dupa un aflux dramatic de peste 100.000 de rusi, produs de la invazia Rusiei…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, estimeaza ca in urmatoarea perioada va crește traficul din Romania ca urmare a problemelor privind exporturile de cereale ale Ucrainei prin Marea Neagra.

- Politic Deputat PNL Maria Stoian: Rolul esențial al Romaniei in noua configurație geopolitica, geostrategica și de securitate a Europei / Declarație politica octombrie 27, 2022 09:53 Marea Neagra avea imperioasa nevoie de o strategie de securitate distincta, care sa raspunda ferm și eficient noilor…

- Comisia Europeana și Banca Europeana de Investiții vor sa conecteze caile ferate din Ucraina și Republica Moldova la Rețeaua Transeuropeana de Transport (TEN-T). Acest lucru ar urma sa contribuie la refacerea Ucrainei dupa razboi.

- Ministrul transporturilor din Franta, Clement Beaune, a declarat duminica aceasta ca va semna un acord cu Romania pentru a creste exporturile de grane ucrainene catre tarile in curs de dezvoltare, indeosebi in zona Mediteranei. "Voi semna un acord cu Romania care va permite Ucrainei sa scoata si mai…

- La sase luni de la invadarea Ucrainei de catre Putin, eforturile de a consolida regiunea Marii Negre au ridicat semne de intrebare cu privire la motivul pentru care aceasta actiune nu a fost initiata inainte, scrie Bloomberg, intr-un comentariu intitulat ”NATO, in cursa pentru a contracara amenintarea…