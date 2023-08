Stiri pe aceeasi tema

- Redresarea economiei mondiale incetinește influențața fiind de politicile economice de austeritate luate de entitațile dezvoltate. In acest context, economia Chinei și-a menținut tendința de redresare, cu ritmul de creștere economica pe primele locuri in lume. Recent, Fondul Monetar Internațional (FMI)…

- Organizația BRICS, a economiilor in curs de dezvoltare, formata din Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, a invitat noi țari sa i se alature. Organizația vrea extinderea incepand din 2024, a anunțat președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa.

- Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud… cele cinci țari membre ale grupului BRICS s-au reunit marți, pentru trei zile, la Johannesburg, in cadrul celui de-al 15-lea summit. Este prima lor intalnire dupa pandemia Covid-19. Toate aceste țari pledeaza pentru o reechilibrare politica și economica…

- In interviul acordat zilele trecute Agenției France Presse, șeful diplomației ucrainene, Dmitro Kuleba, a anuțat o indelungata lupta vizand ”renașterea relațiilor Kievului cu Africa și reducerea influenței Moscovei in acest continent, fondata pe coerciție, corupție și frica”. Kievul, comenteaza publicația…

- Economia chineza continua procesul de redresare stabila, arata datele prezentate, marți, de Biroul National de Statistica. Datele arata ca, in luna Iulie a.c., industria de servicii din China a inregistrat o crestere rapida, iar sectorul de servicii moderne a inregistrat o tot mai buna tendinta de crestere. …

- Volumul total al importului si exportului de marfuri in/din China a ajuns la 23,55 trilioane de yuani in primele sapte luni ale acestui an, cu o crestere de 0,4% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit Administratiei Generale a Vamilor din China. {{678276}}Datele statistice arata ca in primele…

- Antony Blinken a sosit duminica, 18 iunie, la Beijing, intr-o vizita oficiala de doua zile, la patru luni dupa amanarea unei vizite a sa in capitala Chinei din cauza incidentului cu balonul-spion chinez. De data aceasta, inaltul oficial american a venit in China, prima sa vizita in ultimii cinci ani,…

- „Apa care ține o nava pe linia de plutire o poate și rasturna”, spune un vechi proverb chinezesc. Chinezii din antichitate au comparat oamenii cu apa, pentru a arata faptul ca oamenii sunt intotdeauna fundamentul unui stat. In zilele noastre, filozofia de dezvoltare centrata pe oameni este evidenta…