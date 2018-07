Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 18 iulie 2018, a fost semnat contractul de cesiune intre Parcul Industrial Ploiesti, al carui actionar unic este Consiliul Judetean Prahova si 7 investitori privati, ce isi vor desfasura activitatea la sediul din Ciorani. Parcul Industrial Ciorani ( component al Parcului Industrial Ploiesti)…

- Viitoarea politica de coeziune va continua sa sprijine eforturile statelor membre pentru a transforma regiunile in locuri cat mai atractive pentru munca si investitii, a declarat comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, inaintea lansarii unui nou raport privind "Antreprenoriatul…

- Peste 700 de locuri de munca au fost create la fabrica „Molltex-grup”, inaugurata vineri, 25 mai, in cadrul Parcului Industrial „Raut” din municipiul Balti. Noua fabrica de confectii reprezinta o investitie de patru milioane de euro si face parte din grupul roman „Ostazar”. Investitorul planifica extinderea…

- Ford a confirmat marti o investitie suplimentara de 200 de milioane de euro si adaugarea unui numar de 1.500 de locuri de munca dedicate productiei unui al doilea vehicul la fabrica sa din Craiova. Noul model si data de start a productiei acestuia vor fi confirmate in apropierea momentului lansarii…

- B. Braun, unul dintre cei mai importanti furnizori de produse medicale la nivel mondial, incepe lucrarile la cea mai mare investitie greenfield a grupului din Romania, la Sanandrei, judetul Timis. Proiectul COMPASS (Complex for Production,...

- Peste 450 de milioane de euro au investit in Romania cele mai mari companii poloneze, Polonia aflandu-se intre cei mai mari 20 de investitori straini de pe piata locala dupa valoarea capitalului plasat.