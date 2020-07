Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul European pentru Inovare (CEI) a acordat peste 307 milioane de euro unui numar de 64 de intreprinderi nou-infiintate si IMM-uri inovatoare care contribuie la realizarea obiectivelor Pactului verde european si ale Planului de redresare pentru Europa.

- Pe fondul creșterii alarmante a numarului de cazuri COVID-19 confirmate pozitiv, in timp ce Romania se afla deja pe lista galbena a 20 de state din Europa, care interzic accesul romanilor sau impun restricții la intrarea pe teritoriul lor și guvernanții dau din colț in colț sa gaseasca metode de…

- Comisia Europeana si Grupul Bancii Europene de Investitii (BEI) si-au indeplinit angajamentul de a mobiliza investitii suplimentare in valoare de 500 de miliarde de euro in cadrul Planului de investitii pentru Europa, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Au fost aprobate aproximativ…

- Modificarile propuse de asiguratori la Legea RCA incalca toate legile romanești și directivele europene► Legea RCA din anul 2017 a fost benefica pentru cei peste 8 milioane de șoferi din Romania, dar asiguratorii vor sa o modifice, in favoarea lor; ► Firmele de asigurari care au fost…

- Un nor de praf saharian iși va face simțita prezența in Europa, inclusiv in Romania, incepand de luni seara, informeaza Centrul Național de Prognoze Meteorologice. Ploile care sunt așteptate vor favoriza depunerea particulelor de praf. „Incepand din seara zilei de luni, 11 mai, circulația aerului deasupra…

