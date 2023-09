Investitii in Portul Constanta, aprobate de Guvernul Romaniei. Ce lucrari vor fi efectuate

Stiri pe aceeasi tema

- Se arata in Memoriu, printre altele, ca "executorii judecatoresti nu sunt o profesie privilegiata, impactul oricaror masuri fiscale luate de a lungul timpului nefiind compensat prin nicio alta masura apta sa sprijine profesionistul in activitateldquo;. In Sectiunea Document poate fi accesat Memoriul…

- ”Promisiunile pe care le-am facut sindicatelor din finante saptamana trecuta au fost ghidate de responsabilitatea noastra in raport cu dezvoltarea economica echilibrata si sustenabila a tarii. Mi-am asumat ca ma voi lupta pentru profesionistii care fac diferenta. In acest sens, depunem eforturi pentru…

- Premierul Marcel Ciolacu menționeaza intr-un mesaj de Ziua Tinerilor ca Guvernul are datoria de a veni cu „soluții la problemele generației lor, iar la nivelul Guvernului menținem un dialog constant cu asociațiile reprezentative, pe teme de educație, sprijin și oportunitați pentru tineri”.„Premierul…

- Sindicatul Angajatilor din Oficiul National al Registrului Comertului (SAONRC) protesteaza impotriva inechitatilor salariale si a discriminarii salariatilor fata de celelalte categorii de angajati din familia ocupationala „Justitie”, anunța Agerpres. „In raport cu importanta activitatilor derulate de…

- Liderii Federației anunta ca se suspenda conflictul colectiv de munca, acordand Guvernului termene stricte pentru onorarea obligatiilor asumate. Conflictul colectiv de munca va fi redeschis in situatiile in care Guvernul Romaniei nu-si indeplineste obligatiile asumate. Consiliul de Coordonare al Federatiei…

- ”Sindicatul Angajatilor din Oficiul National al Registrului Comertului (SAONRC), afiliat la Federatia PUBLISIND si la Blocul National Sindical – protesteaza impotriva inechitatilor salariale si a discriminarii salariatilor din ONRC fata de celelalte categorii de angajati din familia ocupationala „justitie”.…

- Deputatul PSD Radu Cristescu a lansat, joi seara, la Romania TV, un atac dur la adresa UDMR, formațiune care a fost lasata afara in afara Guvernului, condus acum de Marcel Ciolacu. „Vreau sa prind ziua cand UDMR nu va mai intra in politica. Locul lor este centura, centura politicii. UDMR este un bordel…