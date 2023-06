Investiții în Educație la Târgu Mureș Școlile din Targu Mureș se innoiesc prin PNRR, a anunțat, recent, Alexandru Gyorgy, viceprimar al municipiului Targu Mureș. "Copiii din toate cele 32 de unitați școlare din invațamantul preuniversitar din Targu Mureș vor invața in condiții dintre cele mai moderne, in urma caștigarii de catre municipalitate a apelului de proiecte PNRR referitor la dotarea cu … Post-ul Investiții in Educație la... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a treia ediție a Conferinței "Mureșul Imobiliar", eveniment organizat de cotidianul Zi de Zi și revista economica Transilvania Business, a avut loc joi, 25 mai, in incinta Restaurantului "Cocoșul de Aur" din Targu Mureș. Reprezentanți ai autoritaților publice locale din municipiul Targu Mureș…

- Școlile și gradinițele din localitațile Sancraiu de Mureș și Nazna vor fi dotate și digitalizate cu bani europeni, a anunțat marți, 23 mai, Petru Ionuț Budian, primarul comunei Sancraiu de Mureș. Potrivit acestuia, proiectul "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii…

- Compania Naționala de Investiții a atribuit, in data de 11 mai 2023, societații Atlas Company SRL Targu Mureș, un contract in valoare de 6.305.961 de lei, pentru proiectare, execuție lucrari și asistența tehnica din partea proiectantului pe perioada execuției lucrarilor pentru obiectivul de investiție…

- Astazi, cadrele didactice și personalul nedidactic din invatamantul preuniversitar mureșean s-au aflat in greva de avertisment intre orele 11.00 și 13.00. In acest timp elevii au ramas in salile de clasa sub supraveghere. Maria Rezi, președintele Sindicatului din Educatie "Spiru Haret, filiala Mureș…

- Elevii de la Școala Gimnaziala "Dacia" din Targu Mureș vor invața in aceasta saptamana cum se inființeaza și crește o padure, direct de la silvicultori. In cadrul "Saptamanii verzi", ei vor participa la o acțiune de plantare de brazi intr-un sector de pe Valea Salardului. Ioan Comșa, dirigintele clasei…

- Școala Gimnaziala „Romulus Guga" din Targu Mureș va avea in curand doua terenuri de sport multifuncționale moderne, a anunțat luni, 3 aprilie, Alexandru Gyorgy, viceprimar liberal al municipiului Targu Mureș. "Saptamana trecuta, a inceput montarea tartanului – un material rezistent la alunecare, dar…

- Directorul Institutului de Cercetari Socio-Umane "Gheorghe Șincai" din Targu Mureș, prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, a primit sambata, 1 aprilie, la Hotel Metropolis din Bistrița, in cadrul Galei Elitelor Bistrițene "Virtus Excelsior", Premiul Spiru Haret pentru Educație, Mediu, IT, informeaza www.bistriteanul.ro.…

- Liceul Vocațional de Arta din Targu Mureș participa, in calitate de partener, la proiectul Erasmus+ "E-STEAM On The Cloud", derulat in perioada 2022-2024 și coordonat de Universitatea Jaume I din Castellon (Spania). Alaturi de unitatea de invațamant targumureșeana proiectul mai are patru parteneri,…